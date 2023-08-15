Продати долар можна в середньому за курсом 37,03 грн, євро – 40,80 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 15 серпня, залишився на рівні попереднього показника у 37,65 гривень за долар.

Згідно з оприлюдненими середніми курсами обмінників, щодо євро гривня укріпилася на 5 копійок - до рівня 41,50 гривень за євро. Продати американську валюту можна в середньому за курсом – 37,03 гривні за долар, своєю чергою, продати євро сьогодні можна за таким же курсом, як і попереднього дня - 40,80 гривні за євро.

Курс під час війни

Як повідомляв УНІАН, учора, 14 серпня, готівковий курс гривні до долара у "ПриватБанку" послабшав на 5 копійок - до 37,40 грн за долар. Курс готівкового євро у "ПриватБанку" вчора не змінювався і залишився на рівні 41,45 грн за євро.

Відео дня

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що цього тижня ситуація на готівковому валютному ринку збережеться досить стабільна і прогнозована: допустимі коливання очікуються на рівні 37-37,5 грн/долар та 40,7-42 грн /євро.

За словами експерта, дуже важливим для валютного ринку є системний розвиток економіки, розмір макрофінансової допомоги та її своєчасне отримання, та наразі Лєсовий констатує, що загальна кон’юнктура ринку є досить позитивною, і це унеможливлює будь-які кризові явища.

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