Ситуативні коливання курсу пов’язані з припиненням роботи "зернового коридору" та російськими обстрілами портів, зазначили у Нацбанку.

Послаблення готівкового курсу гривні, яке спостерігається останніми днями, пов’язане з припиненням роботи "зернового коридору" та російськими обстрілами портової інфраструктури.

При цьому ситуація є цілком контрольованою, сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу. "Ситуація на готівковому ринку є абсолютно стійкою, стабільною. Що зараз відбувається? Це є незначні коливання. Ми не бачимо зміни очікувань. Відбулася несуттєва корекція, це абсолютно нормально. Ситуація контрольована. Ми її моніторимо і відслідковуємо. Що могло це спричинити? Наш аналіз показує, що, зокрема, вплинуло припинення роботи "зернового коридору", активні удари росіян по зерновій інфраструктурі, нашій логістиці", - заявив він.

За його словами, спред (різниця між курсами купівлі і продажу) є абсолютно нормальним, і в Нацбанку не бачать зміни ситуації на безготівковому сегменті ринку. Також позитивною є ситуація щодо населення - українці більше продають валюти, аніж купують.

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Голова НБУ Андрій Пишний додав, що в Нацбанку не розглядають ситуативні корекції, які зараз відбуваються на готівковому ринку, як певний фактор, який змусив би тривожитися або був свідченням того, що змінюється тренд.

"Ситуація абсолютно стійка, контрольована, розуміння того, яким чином має діяти Національний банк, є. Ми не бачимо жодних підстав для жодних хвилювань в цьому плані", - сказав Пишний.

Який курс долара та євро в Україні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 27 липня, послабився на 15 копійок - до 37,55 грн/дол. Щодо євро курс гривні послабився на 10 копійок - до 41,75 грн/євро.

Нагадаємо, НБУ наприкінці липня минулого року різко підвищив курс долара - вартість валюти зросла на 25% й почала становити 36,57 грн/дол.

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