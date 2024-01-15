Продати долар можна в середньому за курсом 38,20 грн, євро – 42,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 15 січня, подешевшав на 10 копійок – до 38,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 42,75 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,00 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 3 копійки – до 38,87 грн/дол. (продати долар можна за 38,80 грн). Курс євро ж в обмінниках подешевшав на 4 копійки, до 42,70 грн/євро (курс продажу – 42,55 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України на понеділок, 15 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,84 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 16 копійок порівняно з показником попереднього дня.

Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 41,39 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 35 копійок порівняно з попереднім курсом.

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