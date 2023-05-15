Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,07 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 3 копійки - до 37,57 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,32 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подешевшав на 5 копійок - до 41,30 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,07 грн/дол., євро - 40,30 грн/євро.

Курс попереднього дня

14 травня готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва зміцнився на 1 копійку - до 37,82 грн/дол. Щодо євро курс гривні не змінився і складав 41,49 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна було за курсом 37,40 грн за дол., євро - 40,88 грн за євро.

Відео дня

Економічний експерт Борис Кушнірук пргнозує, що влітку 2023 року курс долара в Україні може ослабнути, гривня ж продовжить зміцнюватися, але за певних умов. Зазначається, що до знецінення готівкової гривні до долара може призвести планова девальвація національної валюти.

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