Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,40 грн за дол.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 15 травня, зміцнився на 2 копійки - до 37,80 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 9 копійок і складає 41,40 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,40 грн за дол., євро - 40,75 грн за євро.

Що відбувається з курсом

За словами економічного експерта Бориса Кушнірука, цього літа курс долара в Україні може ослабнути, а гривня продовжить зміцнюватися, але за певних умов. До знецінення готівкової гривні до долара може призвести планова девальвація національної валюти, та якщо це рішення буде відтягуватися до липня, то в червні ситуація з курсом буде така, як і зараз.

Відео дня

Інвестиційний банкір Сергій Фурса прогнозує, що готівковий курс долара в Україні до кінця весни різко не зміниться. На його думку, навіть якщо "зернова угода" не буде продовжена, значних змін курсу долара це за собою не спричинить.

Старший економіст CASE-Ukraine Володимир Дубровський пргнозує, що курс долара в Україні до початку літа значно не зміниться навіть у разі зупинки "зернової угоди".

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