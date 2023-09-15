Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 15 вересня, залишився на рівні попереднього показника – 38,00 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 41,10 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,40 грн, євро - за курсом 40,10 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 17 копійок – до 40,65 грн.

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Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 15 вересня, послабшав на 5 копійок – до 38,35 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні зміцнився на 5 копійок і складає 41,30 грн за євро.

Голова Національного банку Андрій Пишний під час брифінгу розповів, що курс гривні до долара, який щороку закладається у проект державного бюджету на наступний рік, не є прогнозом чи метою для Національного банку. Це певний розрахунковий параметр, який закладається та може не співпадати з фактичним. Так, у прогнозі державного бюджету на 2023 рік курс закладався на рівні 42,2 грн/дол., тоді як офіційний курс наразі становить 36,57 грн/дол.

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