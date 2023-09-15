Продати долар можна в середньому за курсом 37,70 грн, євро – 40,50 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 15 вересня, послабшав на 5 копійок – до 38,35 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні зміцнився на 5 копійок і складає 41,30 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,70 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,50 грн за євро.

Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" учора, 14 вересня, подорожчав на 10 копійок – до 38,00 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові тоді ж не змінився і становить 41,10 грн за євро.

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За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, наступного тижня ситуація на українському валютному ринку може дещо змінитися з урахуванням того, що Національний банк України знизив ключову ставку до 20%, а також з урахуванням очікуваних змін у валютному регулюванні. Курс долара перебуватиме в коридорі 36,80-37,80 грн/$.

Щодо євро, то, за словами Лєсового, курс залежатиме від Федеральної резервної системи США (від "міжнародного курсу"), який поки передбачити досить складно. Банкір припускає, що коридор євро трохи розшириться до 40-41,5 грн/€.

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