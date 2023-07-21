Курс євро сьогодні становить 41,55 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні, 21 липня, залишився на рівні попереднього показника – 37,15 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро у фінустанові подешевшав на 10 копійок і складає 41,55 грн/євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 42,37 грн. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,55 грн/дол., євро - 40,55 грн/євро.

Що відбувається з курсом

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 21 липня, послабився на 5 копійок – до 37,33 грн/дол. Щодо євро курс гривні зміцнився на 5 копійок і становить 41,70 грн/євро.

Відео дня

За прогнозом директора департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, до 23 липня курс продажу долара в Україні коливатиметься у діапазоні 36,9-37,30 грн/дол, а курс купівлі - 36,1–37,1 грн/дол.

За словами банкіра, минулого тижня попит на іноземну валюту з боку населення помітно скоротився - різниця між обсягом проданої та купленої іноземної валюти була позитивною завдяки безготівковим операціям. При цьому негативне сальдо операцій в готівковому сегменті відчутно зменшилося: якщо в червні протягом дня фізичні особи купували на 8-10 млн доларів більше, ніж продавали, то минулого тижня показник не перевищував 5 млн доларів.

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