Продати долар в середньому можна за курсом 36,70 грн, євро – 41,00 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 21 липня, послабився на 5 копійок – до 37,33 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 5 копійок і становить 41,70 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,70 грн за дол., євро – 41,00 грн за євро.

Курс під час війни

Як повідомляв УНІАН, учора, 20 липня, курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього показника – 37,15 грн за долар. Курс євро у фінустанові вчора також не зазнав змін і склав 41,65 грн/євро.

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Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що наприкінці липня готівковий курс перебуватиме в нових, максимально наближених до офіційного курсу межах: 36,7-37,3 грн/дол. та 41-42 грн/євро.

За словами банкіра, щоденні курсові коливання скоротяться до 0,1-0,3 грн, а різниця між курсом покупки та продажу не перевищить 0,15-0,25 грн. Лєсовий відзначив ще одну позитивну тенденцію - зростання дохідності українських євробондів, що означає зростання позитивних очікувань від української економіки.

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