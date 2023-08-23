Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 42,19 грн.

Готівковий курс гривні до долара у "ПриватБанку" сьогодні, 23 серпня, подорожчав на 30 копійок – до 38,35 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові подорожчав на 35 копійок – до 42,20 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,75 грн, євро - за курсом 41,20 грн за одиницю іноземної валюти. Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 42,19 грн.

Що зараз відбувається з курсом

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 23 серпня, послабшав на 30 копійок - до 38,60 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні послабшав також на 30 копійок – до 42,20 грн за євро.

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За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, протягом наступного тижня рамки валютних коливань будуть на рівні 38-39 грн/дол. та 41-43 грн/євро. Різниця між курсом покупки та продажу за певним винятком не має перевищити 0,15-0,25 грн, а щоденна амплітуда курсових змін "триматиметься" в рамках 0,1-0,3 грн.

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