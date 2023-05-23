Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,87 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,37 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 41,32 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро також залишився на рівні попереднього дня - 40,80 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,87 грн/дол., євро - 39,80 грн/євро.

Що буде з курсом

За словами голови НБУ Андрія Пишного, у Національному банку наразі не планують відмовлятися від фіксованого валютного курсу, але працюють над створенням відповідних передумов та стратегією валютної лібералізації, яка є вимогою МВФ.

Відео дня

Аналітики ICU заявляють, що за минулий тиждень ситуація на валютному ринку покращилася. За останній тиждень курс готівкової гривні посилився приблизно на 0,5%, або 20 копійок, до 37,1-37,7 грн/дол., що є максимумом з початку року.

За прогнозом директора департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, курс долара в Україні до кінця поточного тижня, швидше за все, коливатиметься у межах коридору від 37,2 до 37,6 грн/дол.

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