Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,15 грн за дол.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 23 травня, зміцнився на 5 копійок – до 37,55 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 3 копійки і складає 40,90 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,15 грн за дол., євро - 40,20 грн за євро.

Що відбувається з курсом

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом директора департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, курс долара в Україні до кінця поточного тижня, швидше за все, коливатиметься у межах коридору від 37,2 до 37,6 грн/дол. На її думку, цього тижня темпи зміцнення гривні стануть повільнішими через те, що курс наблизився до крайньої межі.

Відео дня

Аналітики ICU заявляють, що за минулий тиждень ситуація на валютному ринку покращилася, а готівкова гривня посилилася до максимуму з початку року. За останній тиждень курс готівкової гривні посилився приблизно на 0,5%, або 20 копійок, до 37,1-37,7 грн/дол., що є максимумом з початку року. Загалом із початку року укріплення складає більш ніж 7%, або приблизно 3 грн. Різниця готівкового курсу з курсом, який значна частина банків використовує для карткових розрахунків і для придбання валюти з розміщенням на депозитах, звузилася до приблизно 30 копійок.

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