Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,60 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні, 25 липня, подорожчав на 5 копійок – до 37,20 грн за долар. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,60 грн/дол., євро - 40,60 грн/євро.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро у фінустанові не змінився і складає 41,60 грн/євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 42,02 грн.

Що відбувається з курсом

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 25 липня, послабився на 3 копійки – до 37,35 грн/дол. Щодо євро курс гривні не змінився і становить 41,65 грн/євро.

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Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що до кінця місяця щоденні коливання курсів скоротяться до 0,1-0,3 грн, а різниця між курсом покупки та продажу не перевищить 0,15-0,25 грн. Отже, готівковий валютний курс буде максимально наближеним до курсу офіційного: 36,7-37,3 гривні за долар та 41-42 гривні за євро.

Серед головних причин тривалої стабільності на валютному ринку експерт виокремив значні обсяги макрофінансової допомоги з боку країн-партнерів та міжнародних фінансових інституцій (з початку року Україна вже отримала майже 23 млрд дол. допомоги) та поступовий розвиток майже всіх сфер економіки.

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