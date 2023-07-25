Продати долар у середньому можна за курсом 36,80 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 25 липня, послабився на 3 копійки - до 37,35 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні не змінився і становить 41,65 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,80 грн за дол., євро - 40,90 грн за євро.

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Як змінювався курс євро та долара цього тижня

Як повідомляв УНІАН, 24 липня курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього показника - 37,15 грн за долар. Курс євро у фінустанові учора подорожчав на 5 копійок і складав 41,60 грн/євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що до кінця липня зберігатиметься стабільність на валютному ринку. Так, готівковий курс валют цими днями перебуватиме в максимально наближених до офіційного курсу межах: 36,7-37,3 грн/дол. та 41-42 грн/євро.

Експерт зауважив, що надалі (зокрема у серпні) варто очікувати на подальші кроки НБУ з валютної лібералізації: ближче до осені цілком можливе повернення до інфляційного таргетування та плаваючого курсу валют (іншими словами, ринок вже майже дозрів до "єдиного" курсу валют).

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