Курс євро сьогодні становить 41,70 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні, 26 липня, подорожчав на 10 копійок – до 37,30 грн за долар. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,70 грн/дол., євро - 40,70 грн/євро.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро у фінустанові також зріс на 10 копійок і становить 41,70 грн/євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 42,02 грн.

Курс під час війни

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 26 липня, послабився на 5 копійок – до 37,40 грн/дол. Щодо євро курс гривні не змінився і становить 41,65 грн/євро.

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Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що до кінця місяця щоденні коливання курсів скоротяться, а готівковий валютний курс буде максимально наближеним до курсу офіційного: 36,7-37,3 гривні за долар та 41-42 гривні за євро.

Згідно з оновленим макроекономічним прогнозом інвестиційної групи ICU, до кінця року прогнозується збереження нинішнього курсу 36,57 грн/дол.

За словами аналітиків, Нацбанк стає все більш схильним до впровадження певної гнучкості в курсоутворенні, щоб ринкові сили допомогли дещо знизити зовнішні дисбаланси. Проте в ICU очікують, що НБУ буде готовий перейти до зміни режиму курсоутворення лише наприкінці першого кварталу 2024 року, тож як мінімум до кінця цього року офіційний курс залишиться на поточному рівні 36,6 грн/дол.

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