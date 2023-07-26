Продати долар в середньому можна за курсом 36,80 грн, євро – 40,90 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 26 липня, послабився на 5 копійок – до 37,40 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні не змінився і становить 41,65 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,80 грн за дол., євро – 40,90 грн за євро.

Що відбувається з курсом

Як повідомляв УНІАН, 25 липня курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 5 копійок – до 37,20 грн за долар. Курс євро у фінустанові вчора не змінювався і складає 41,60 грн/євро.

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За даними аналітиків інвестиційної групи ICU, готівковий валютний ринок залишається стабільним, при цьому дисбаланс на міжбанківському валютному ринку минулого тижня збільшився, потребуючи більших інтервенцій НБУ.

Роздрібний ринок відчуває тривалу перевагу пропозиції валюти над попитом. Минулого тижня курс гривні до долара США на готівковому ринку посилився ще на декілька копійок, залишаючись неподалік від 36,6-37,4 грн/дол. у середньому в системно важливих банках.

Насиченість ринку валютою продовжує підтримувати міцний курс гривні на готівковому ринку, зберігаючи максимальну наближеність до офіційного курсу, який є незмінним вже рік, зазначають фахівці.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що до кінця місяця щоденні коливання курсів скоротяться до 0,1-0,3 грн, а різниця між курсом покупки та продажу не перевищить 0,15-0,25 грн. Отже, готівковий валютний курс буде максимально наближеним до курсу офіційного: 36,7-37,3 гривні за долар та 41-42 гривні за євро.

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