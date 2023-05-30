Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,15 грн за дол.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 30 травня, зміцнився на 5 копійок – до 37,55 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також зміцнився на 5 копійок і складає 40,70 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,15 грн за дол., євро - 40,10 грн за євро.

Що відбувається з курсом

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що готівковий курс долара в Україні у найближчі кілька днів в більшості кас банків коливатиметься у межах коридору купівлі та продажу від 36,85 до 37,90 грн/дол. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор складе від 37,10 до 37,70 грн/дол.

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За прогнозом директора з інвестицій і глави департаменту R & D в Capital Times Артема Щербини, середній офіційний курс долара в Україні за підсумками 2024 року становитиме 41,8 грн/дол., а до кінця року він зросте до 43 грн/дол.

Як зазначив у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, в період з 29 травня по 4 червня ситуація на валютному ринку залишатиметься цілком прогнозованою: готівковий курс за незначних поточних коливань передуватиме у межах 37-38 грн/дол., 40-41 грн/євро.

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