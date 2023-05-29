Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,90 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок - до 37,40 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,82 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подешевшав на 10 копійок - до 40,60 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,90 грн/дол., євро - 39,60 грн/євр.

Курс 27 - 28 травня

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва 27 травня залишився на рівні попереднього показника - 37,60 грн/дол. Щодо євро курс гривні також залишився на рівні попереднього дня і складав 40,80 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна було за курсом 37,20 грн за дол., євро - 40,15 грн за євро.

Відео дня

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва 28 травня залишився на рівні попереднього показника - 37,60 грн/дол. Щодо євро курс гривні не змінився й складав 40,80 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна було за курсом 37,25 грн за дол., євро - 40,15 грн за євро.

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