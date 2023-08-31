Продати долар можна в середньому за курсом 37,50 грн, євро – 40,80 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 31 серпня, зміцнився на 5 копійок - до 38,15 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні послабшав на 3 копійки і склав 41,68 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,50 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,80 грн за євро.

Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" учора, 30 серпня, подешевшав на 20 копійок - до 37,80 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові тоді ж послабшав на 15 копійок – до 41,50 грн за євро.

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Національний банк з 29 серпня пом’якшив валютні обмеження, дозволивши населенню купувати безготівкову валюту онлайн в межах 50 тис. гривень на місяць в одному банку. Також регулятор збільшив зі 100 тисяч до 200 тисяч гривень ліміт на купівлю іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від 3 місяців.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий пояснив, що пом’якшення Національним банком валютних обмежень в частині купівлі населенням безготівкової валюти матиме однозначно позитивний вплив на готівковий ринок та унеможливить необґрунтоване зростання курсів валют.

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