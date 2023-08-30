Продати долар можна в середньому за курсом 37,50 грн, євро – 40,74 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 30 серпня, зміцнився на 15 копійок - до 38,20 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні подорожчав також на 15 копійок і склав 41,65 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,50 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,74 грн за євро.

Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" учора, 29 серпня, подешевшав на 35 копійок - до 38,00 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові послабшав на 25 копійок – до 41,65 грн за євро.

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За словами начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, пом’якшення Національним банком валютних обмежень в частині купівлі громадянами безготівкової валюти матиме однозначно позитивний вплив на готівковий ринок та унеможливить необґрунтоване зростання курсів валют.

За прогнозом експерта, наступного тижня на готівковому ринку валют курси коливатимуться в межах 37,50-38,5 грн/дол. та 41-43 грн/євро, а спред (різниця між курсами купівлі і продажу) може бути на рівні 0,5-0,7 грн.

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