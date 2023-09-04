Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,67 грн, євро - 41,15 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 4 вересня, послабшав на 15 копійок - до 37,75 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові послабшав на 40 копійок і становить 41,20 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,15 гривень, євро - за курсом 40,20 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,15 грн.

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Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 4 вересня, зміцнився на 5 копійок – до 38,10 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні зміцнився на 15 копійок і склав 41,50 грн за євро.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, цього тижня курс гривні коливатиметься в межах 37,50-38,5 грн/дол. та 41-43 грн/євро, а спред (різниця між курсами купівлі і продажу) може бути на рівні 0,5-0,7 грн. Щоденні курсові коливання можуть відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення курсів.

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