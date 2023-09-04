Продати долар можна в середньому за курсом 37,45 грн, євро – 40,65 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 4 вересня, зміцнився на 5 копійок – до 38,10 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні зміцнився на 15 копійок і склав 41,50 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,45 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,65 грн за євро.

Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" 1 вересня залишився на рівні показника попереднього дня - 37,90 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові також не змінився і становив 41,60 грн за євро.

Відео дня

З 29 серпня 2023 року українці вперше з початку повномасштабного вторгнення отримали можливість купувати безготівкову валюту онлайн - Національний банк пом’якшив такі валютні обмеження. При цьому ліміт на такі операції складає 50 тис. грн на місяць в одному банку.

Крім цього, регулятор вдвічі збільшив ліміт на купівлю іноземної валюти з обов’язковим подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців - зі 100 тисяч до 200 тисяч грн.

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