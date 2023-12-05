Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,82 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 5 грудня, залишився на рівні попереднього показника – 37,30 гривень за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 20 копійок і становить 40,75 гривень за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,80 грн, євро - за курсом 39,75 грн за одиницю іноземної валюти.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 16 копійок – до 40,82 грн.

Курс валют в Україні

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 5 грудня, незначно подешевшав на 1 копійку – до 37,39 грн за долар в середньому. Курс євро щодо гривні сьогодні подешевшав на 15 копійок і становить 40,75 грн за євро.

Що стосується столичних валютних обмінників, середній курс долара в них сьогодні не змінився і становить 37,37 грн/дол. (продати долар при цьому можна за ціною 37,30 грн). Євро при цьому знизився в ціні на 1й копійок – до 40,61 грн/євро (курс продажу – 40,45 грн/євро).

Вас також можуть зацікавити новини: