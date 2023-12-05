Продати долар можна в середньому за курсом 36,90 грн, євро – 40,02 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 5 грудня, незначно подешевшав на 1 копійку – до 37,39 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 36,90 грн за долар.

Курс євро щодо гривні сьогодні подешевшав на 15 копійок і становить 40,75 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 40,02 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні не змінився і становить 37,37 грн/дол. (продати долар можна за 37,30 грн). Євро при цьому знизився в ціні на 1й копійок – до 40,61 грн/євро (курс продажу – 40,45 грн/євро).

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Курс валют в Україні

Національний банк України на вівторок, 5 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,54 грн/дол., тобто гривня послабилася на 8 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 39,71 грн/євро, тобто гривня послабилася на 5 копійок порівняно з учорашнім курсом.

У державному бюджеті України на 2024 рік прогнозований середній курс гривні до долара закріплено на рівні 40,7 грн за долар. Слід зазначити, що у проекті закону в першому читанні очікуваний курс долара був вищий – 41,4 грн за дол.

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