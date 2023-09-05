Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,67 грн, євро - 41,15 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 5 вересня, послабшав на 10 копійок - до 37,65 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові послабшав на 5 копійок і становить 41,15 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,05 грн, євро - за курсом 40,15 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,15 грн.

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Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 5 вересня, зміцнився на 10 копійок – до 38,00 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні зміцнився на 20 копійок і склав 41,30 грн за євро.

З 29 серпня українці отримали можливість купувати валюту онлайн – Нацбанк вперше з початку повномасштабної війни дозволив населенню купувати безготівкову валюту, але в межах 50 тис. гривень на місяць в одному банку. Також регулятор збільшив удвічі ліміт на купівлю іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців – зі 100 тисяч до 200 тисяч гривень.

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