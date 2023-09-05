Продати долар можна в середньому за курсом 37,35 грн, євро – 40,50 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 5 вересня, зміцнився на 10 копійок – до 38,00 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні зміцнився на 20 копійок і склав 41,30 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,35 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,50 грн за євро.

Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" учора, 4 вересня, послабшав на 15 копійок - до 37,75 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові послабшав на 40 копійок і становить 41,20 грн за євро.

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За даними аналітиків інвестиційної групи ICU, рішення НБУ дозволити продаж безготівкової валюти населенню з 29 серпня мало миттєвий ефект: курс готівкової гривні в системно важливих банках посилився до кінця минулого тижня на понад 1%, до 37,4-38,2 грн/дол.

При цьому, незважаючи на те, що це рішення швидко вплинуло на ринок, здобутки готівкового курсу гривні навряд чи будуть суттєвими й тривалими, вважають у компанії.

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