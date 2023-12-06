Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро – 40,65 грн.

Сьогодні, 6 грудня, курс долара до гривні у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього показника – 37,30 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 40,65 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,80 грн, євро – за курсом 39,65 грн за одиницю іноземної валюти.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 17 копійок – до 40,65 грн.

Курс валют в Україні

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 6 грудня, подорожчав на 6 копійок – до 37,45 грн за долар в середньому.

Курс євро щодо гривні сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 40,65 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 40,00 грн за євро.

Що стосується столичних обмінників, сьогодні зранку середній курс долара у валютних обмінниках подорожчав на 4 копійки і становить 37,41 грн/дол. (продати долар можна за 37,30 грн). Євро при цьому знизився в ціні на 6 копійок – до 40,55 грн/євро (курс продажу – 40,35 грн/євро).

Вас також можуть зацікавити новини: