Продати долар можна в середньому за курсом 36,90 грн, євро – 40,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 6 грудня, подорожчав на 6 копійок – до 37,45 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 36,90 грн за долар.

Курс євро щодо гривні сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 40,65 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 40,00 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подорожчав на 4 копійки і становить 37,41 грн/дол. (продати долар можна за 37,30 грн). Євро при цьому знизився в ціні на 6 копійок – до 40,55 грн/євро (курс продажу – 40,35 грн/євро).

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Курс валют в Україні

Національний банк України на середу, 6 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,66 грн/дол., тобто гривня послабилася на 12 копійок порівняно з попереднім показником.

Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 39,65 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок порівняно з учорашнім курсом.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що цього тижня ситуація на валютному ринку докорінним чином не зміниться: попри несуттєві, але очікувані часті зміни курсів, загальні курсові тренди збережуться.

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