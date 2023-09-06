Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,98 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 6 вересня, подорожчав на 5 копійок - до 37,70 грн за долар.

В свою чергу, курс готівкового євро у фінустанові послабшав на 15 копійок і становить 41,00 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,10 грн, євро - за курсом 40,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн, тоді як курс євро при оплаті карткою подешевшав на 17 копійок – до 40,98 грн.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 6 вересня, зміцнився на 5 копійок – до 37,95 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні зміцнився на 20 копійок і склав 41,10 грн за євро.

За даними аналітиків інвестгрупи ICU, після дозволу НБУ продавати безготівкову валюту населенню, за чотири дні минулого тижня громадяни придбали майже $90 млн безготівкової валюти, що на 75% більше, ніж за аналогічний період попереднього тижня. Водночас попит на готівкову валюту скоротився й населення придбало за чотири дні $289 млн, або на 13% менше.

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