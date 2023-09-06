Продати долар можна в середньому за курсом 37,30 грн, євро – 40,40 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 6 вересня, зміцнився на 5 копійок – до 37,95 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні зміцнився на 20 копійок і склав 41,10 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,30 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,40 грн за євро.

Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" вчора, 5 вересня, послабшав на 10 копійок - до 37,65 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові послабшав на 5 копійок і становив 41,15 грн за євро.

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Національний банк ухвалив рішення з 29 серпня дозволити українцям купувати валюту онлайн вперше з початку повномасштабної війни. Придбати безготівкову валюту можна в межах ліміту у 50 тис. грн на місяць в одному банку. Також НБУ збільшив зі 100 тисяч до 200 тисяч грн ліміт на купівлю іноземної валюти з обов’язковим подальшим розміщенням на депозит строком від трьох місяців.

За даними аналітиків інвестиційної групи ICU, таке рішення НБУ мало миттєвий ефект: курс готівкової гривні в системно важливих банках посилився до кінця минулого тижня на понад 1% - до 37,4-38,2 грн/дол.

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