Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,49 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 7 грудня, подорожчав на 5 копійок – до 37,35 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 40,65 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,85 грн, євро - за курсом 39,65 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 16 копійок – до 40,49 грн.

Курс валют в Україні

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 7 грудня, залишився на рівні попереднього показника – 37,45 грн за долар в середньому.

Курс євро щодо гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 40,60 грн за євро.

Що стосується столичних валютних обмінників, сьогодні зранку середній курс долара у них Києва незначно подорожчав на 1 копійку і становить 37,42 грн/дол. (продати долар можна за 37,32 грн). Євро при цьому знизився в ціні на 10 копійок – до 40,45 грн/євро (курс продажу – 40,30 грн/євро).

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