Продати долар можна в середньому за курсом 36,90 грн, євро – 40,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 7 грудня, залишився на рівні попереднього показника – 37,45 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 36,90 грн за долар.

Курс євро щодо гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 40,60 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 40,00 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні незначно подорожчав на 1 копійку і становить 37,42 грн/дол. (продати долар можна за 37,32 грн). Євро при цьому знизився в ціні на 10копійок – до 40,45 грн/євро (курс продажу – 40,30 грн/євро).

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Курс валют в Україні

Національний банк України на четвер, 7 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,69 грн/дол., тобто гривня послабилася на 3 копійки порівняно з попереднім показником.

Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 39,54 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 11 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

За словами члена Ради Національного банку Василя Фурмана, ситуація на валютному ринку є стабільною та контрольованою, перехід до режиму керованої гнучкості курсу не викликав негативних змін. З початку листопада курс гривні навіть зміцнився на майже 1%, а різниця між офіційним та готівковим курсом наблизилася до 3%, що є хорошим показником.

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