Американська валюта досягла показника 2022 року.

Долар ослаб до трирічного мінімуму. Це сталося після появи повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість дострокового призначення нового голови Федеральної резервної системи (ФРС).

Видання Financial Times пише, що в четвер, 26 червня, в Азії долар упав на 0,3% щодо кошика валют ключових торговельних партнерів, досягнувши рівня, який востаннє спостерігався на початку 2022 року.

Це сталося після повідомлення Wall Street Journal про те, що президент США розглядає можливість оголосити про свій вибір наступника Джея Пауелла на посаді голови ФРС раніше, ніж очікувалося.

Відео дня

"Долар США слабшає на тлі мит і невизначеності в політиці Трампа. Це, схоже, продовження цієї тенденції. Сама можливість дострокового призначення призвела до переконання, що ФРС може перейти до більш раннього зниження відсоткових ставок", - зазначив старший економіст Standard Chartered з Китаю та Азії Кельвін Лау.

Прибутковість чутливих до відсоткових ставок дворічних казначейських облігацій США впала на 0,02 відсоткового пункту до 3,76%.

Національний банк України встановив на 26 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,66 грн/дол. При цьому офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 48,32 грн за один євро.

Водночас на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,68/41,71 грн/дол., а євро - 48,42/48,44 грн/євро.

Вас також можуть зацікавити новини: