Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,32 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 26 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,66 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, євро відійшов від чергового історичного максимуму. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,32 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 19 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,68/41,71 грн/дол., а євро - 48,42/48,44 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 25 червня подешевшав на 9 копійок і становив 42,08 гривні за долара, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 41,53 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 6 копійок і складав 48,98 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 48,15 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 25 червня знизився на 10 копійок і становив 41,95 гривні за долар, а курс євро впав на 15 копійок і складав 48,80 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а європейську - за курсом 47,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

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