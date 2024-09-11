Андрій Пишний зазначив, що курс і далі виконуватиме функцію поглинача шоків.

Україна та МВФ досягли угоди щодо виділення 1,1 мільярда доларів. Національний банк України працюватиме над більшою гнучкістю курсу гривні до долара.

"Обмінний курс і далі виконуватиме функцію поглинача шоків і допомагатиме економіці пристосовуватися до внутрішніх і зовнішніх змін", - повідомив голова НБУ Андрій Пишний у Facebook.

За його словами, політика Нацбанку в поєднанні з керованою гнучкістю мають запобігти надмірним коливанням і втраті контролю за інфляційними та курсовими очікуваннями.

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"Рухаємося в напрямку валютної лібералізації відповідно до Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходом до більшої гнучкості обмінного курсу та поверненням до інфляційного таргетування", - підсумував Пишний.

Курс долара в Україні - прогноз експерта

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 40,70 до 41,65 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 40,75 до 41,60 грн/дол.

При цьому він зазначив, що курс долара в Україні восени на міжбанку перебуватиме в межах коридору купівель/продажів 41,00-41,70 грн/дол., а на готівковому ринку - від 40,90 до 42 грн/дол.

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