Зазначається, що Фонд закликав Київ "дотримуватися фінансових обмежень і цілей щодо забезпечення прийнятного рівня боргу" в бюджеті на 2025 рік

Міжнародний валютний фонд заявив, що досяг попередньої угоди з Україною про надання фінансової допомоги в розмірі близько 1,1 мільярда доларів.

Видання Reuters пише, що угода послідувала за "важкими" переговорами і підлягає затвердженню виконавчою радою МВФ, що має відбутися в "найближчі тижні".

МВФ є ключовим міжнародним кредитором Києва, і його чотирирічна програма в розмірі 15,6 мільярда доларів є важливою частиною більшого пакета глобальної економічної підтримки України, яка готується до третьої зими, намагаючись протистояти повномасштабному вторгненню Росії.

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"Війна Росії проти України продовжує чинити руйнівний вплив на країну та її народ", - йдеться в заяві Гевіна Грея, який очолював місію МВФ з моніторингу в Києві. "Уміле формування політики, здатність домогосподарств і компаній до адаптації, а також надійне зовнішнє фінансування допомогли підтримати макроекономічну та фінансову стабільність".

МВФ, однак, заявив, що ризики для України "залишаються винятково високими": очікується сповільнення економічного зростання, зокрема через вплив війни на ринок праці та триваючі атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

Київ витрачає близько 60% всього бюджету на фінансування армії і значною мірою покладається на фінансову підтримку західних партнерів для виплати пенсій і зарплат працівникам державного сектору, а також фінансування соціальних і гуманітарних витрат.

За даними міністерства фінансів, від початку війни Україна отримала від своїх західних партнерів фінансову допомогу в розмірі близько 98 мільярдів доларів.

МВФ закликав Київ "дотримуватися фінансових обмежень і цілей щодо забезпечення прийнятного рівня боргу" в бюджеті на 2025 рік і шукати способи збільшення внутрішніх доходів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про п'ятий перегляд програми EFF на 15,6 мільярда доларів.

"Усі кількісні критерії та структурні маяки до кінця червня було виконано. Ці домовленості демонструють, що Україна продовжує важливі реформи та міжнародні партнери підтримують нас на цьому шляху. Очікуємо на затвердження цієї угоди Виконавчою радою МВФ. Після цього Україна отримає 1,1 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

При цьому він нагадав, що це була перша місія МВФ, яка повноцінно працювала у Києві під час повномасштабного вторгнення.

"Кошти партнерів допомагають нашому Уряду фінансувати всі військові витрати бюджету. Це дозволяє спрямовувати наші внутрішні ресурси на обороноздатність країни", - підсумував Шмигаль.

Підвищення податків в Україні - останні новини

3 вересня парламент України не зміг ухвалити закон, який би збільшив "військовий збір" на доходи фізичних осіб і розширив би його на приватних осіб, що займаються бізнесом, що відображає непопулярність таких кроків серед громадян, які переживають мобілізацію, занепокоєних корупцією, регулярними вимкненнями світла через удари РФ і підвищенням цін на електроенергію.

Пізніше видання Bloomberg повідомило, що МВФ має намір підштовхнути Україну до прискореної девальвації гривні, зниження відсоткових ставок і посилення роботи з підвищення податків, щоб закрити дірку в бюджеті.

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