'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: актуальний курс долара і євро 20 жовтня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,25 грн, євро – 51,02 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 20 жовтня, зріс на 10 копійок і становить 45,25 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 51,00 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,65 гривні, а євро - за курсом 50,00 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок подорожчав на 20 копійок і складає 45,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 26 копійок – до 51,02 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 20 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,00 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,53 гривні за один євро, тобто гривня просіла на 4 копійки.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 20 жовтня, зріс на 12 копійок і складає 45,35 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,81 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і становить 50,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,28 гривні за євро.

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