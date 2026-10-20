Україна стала одним з основних боржників МВФ

Найбільшим боржником МВФ у світі залишається Аргентина, Україна посіла в цьому рейтингу друге місце.

Україна є найбільшим боржником Міжнародного валютного фонду (МВФ) серед країн Європи та другою за рівнем заборгованості у світі. Ці дані наведено в офіційному звіті МВФ.

Згідно з документом, станом на 30 вересня 2026 року Україна була винна Фонду 10,69 млрд спеціальних прав запозичення (СПЗ). Це еквівалентно $14,5 млрд, а також становить 8,7 % від усіх кредитів, виданих МВФ 83 країнам світу.

До списку п'ятірки найбільших боржників МВФ в Європі увійшли:

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Україна – 10,69 млрд СПЗ ($14,4 млрд);

Молдова – 691,13 млн СПЗ ($933,03 млн);

Сербія – 634,33 млн СПЗ ($856,35 млн);

Північна Македонія – 361,05 млн СПЗ ($487,42 млн);

Албанія – 233,44 млн СПЗ ($315,14 млн).

Примітно, що найбільшим боржником МВФ у світі залишається Аргентина. Сума заборгованості країни - 41,97 млрд СПЗ ($56,9 млрд). Для прикладу, Україна заборгувала організації 10,69 млрд СПЗ ($14,5 млрд), посівши друге місце в цьому рейтингу.

Водночас, п’ятірка найбільших позичальників МВФ у світі виглядає так:

Аргентина – 41,97 млрд СПЗ ($56,9 млрд); Україна – 10,69 млрд СПЗ ($14,5 млрд); Пакистан – 7,99 млрд СПЗ ($10,8 млрд); Єгипет – 7,86 млрд СПЗ ($10,7 млрд); Еквадор – 7,08 млрд СПЗ ($9,6 млрд).

Примітно, що борг України в 6 разів перевищує заборгованість усіх європейських країн, разом узятих.

Україна та МВФ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада ухвалила закон про запровадження 20% податку на додану вартість (ПДВ) для товарів вартістю до 150 євро, які українці замовляють через іноземні маркетплейси. Він скасовує пільгу на сплату ПДВ для міжнародних посилок вартістю менше 150 євро (близько 7 600 грн), яка діяла раніше. Водночас законопроєкт зберігає звільнення від ПДВ для некомерційних міжнародних відправлень вартістю до 45 євро (близько 2280 грн) від однієї фізичної особи іншій. Примітно, що ухвалення закону про новий податок на посилки був вимогою отримання чергового траншу від МВФ.

Також ми писали, що за даними Bloomberg, попередні оцінки Міжнародного валютного фонду свідчать про те, що Україна може зіткнутися з дефіцитом фінансування обсягом до 54 мільярдів доларів до 2029 року. За оцінками МВФ, наступного року Україні може бракувати від 30 до 35 млрд доларів, у 2028 році – 17 млрд дол., а у 2029 році – ще 2 млрд дол. Більше того, ці цифри можуть змінитися. Європейська комісія та МВФ закликають український уряд виконувати план реформ, що дозволить Україні отримувати міжнародну допомогу та покращити управління наданими коштами.

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