Ситуація ускладнюється кризою в енергетичному секторі.

Курс гривні найближчим часом може ослабнути до 26,6 грн/дол., прогнозує керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

За його словами, ситуація на кордонах змушує нервувати західних інвесторів.

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"Вартість українських єврооблігацій падає, відображаючи зростаючі для нерезидентів ризики. За даними НБУ, за останні п'ять днів, нерезиденти продали гривневих ОВДП на суму 1,86 млрд грн, що також загрожує стабільності гривні", - сказано в коментарі експерта, переданому УНІАН.

Ситуація ускладнюється кризою в енергетичному секторі. Брак вугілля на ТЕС, а також низькі запаси газу загрожують гострим дефіцитом електроенергії в пікові періоди та неминучими віяловими відключеннями.

Шевчишин зазначив, що, крім того, напередодні Кременчуцький НПЗ призупинив виробництво через злам обладнання, що загрожує необхідністю додаткового імпорту палива великого обсягу.

"Таким чином, на валютному ринку з'являються активні покупці. До тенденції підключаються спекулянти, в той час, як продавці валюти тягнуть котирування вгору або притримують валюту. НБУ, який напередодні не стримував ослаблення гривні, лише додає покупцям сил. Найближчим часом, під дією негативних факторів, гривня може послабити позиції до позначки 26,6 гривень за долар", - резюмував аналітик.

Курс на 19 листопада:

Національний банк України на п'ятницю, 19 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,44 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

У столичних обмінниках курс гривні до долара на ранок п'ятниці, 19 листопада, ослаб на 3 копійки – до 26,63 грн/дол.

Автор: Катерина Жирій