Курс гривні до євро встановлено на рівні 29,97 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 19 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,44 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 29,97 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,50/26,52 грн/дол., до євро - на рівні 30,04/30,07 грн/євро.

Курс на 18 листопада:

Національний банк України на четвер, 18 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,51 грн/дол., тобто гривня ослабла на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз:

Експерти прогнозують, що протягом листопада курс долара триматиметься високих позицій і коштуватиме орієнтовно 27 гривень.

Автор: Катерина Жирій