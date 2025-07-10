Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,98 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 11 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,82 грн/дол., тобто гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю установлено на рівні 48,98 грн, тобто гривня втратила 14 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,85/41,88 грн/дол., а євро - 49,02/49,04 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 10 липня зріс на 2 копійки і складав 42,02 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 41,50 гривні за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 7 копійок і складав 49,40 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 48,80 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні подешевшав на 4 копійки і становить 41,95 гривні за долар, а курс євро знизився на 10 копійок і складав 49,35 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 48,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

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