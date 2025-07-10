Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 49,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 10 липня, подешевшав на 4 копійки і становить 41,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і складає 49,35 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 48,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер залишився на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 10 липня, також не змінився і складає 49,51 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 10 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,77 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,84 грн, тобто гривня зросла на 22 копійки.

В дослідженні споживчих настроїв в Україні за травень Info Sapiens вказано, що українці стали більше побоюватися здорожчання долара. Так, економічні очікування українців у травні не зазнали значних змін, проте єдина значима зміна – підвищення індексу девальваційних очікувань: населення України очікує зростання курсу долара впродовж найближчих трьох місяців.

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