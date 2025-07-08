Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,06 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 9 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,85 грн/дол., тобто гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 49,06 грн, тобто гривня втратила 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,80/41,83 грн/дол., а євро - 49,01/49,03 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 8 липня подорожчав на 7 копійок і становив 41,99 гривні за долар, а курс євро залишився на попередньому рівні і складав 49,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,39 гривні, а євро - за курсом 48,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що до 11 липня курс долара в банках буде в межах коридору від 41,35 до 42,20 гривні, а в обмінниках - від 41,40 до 42,10 гривні. Водночас, за його прогнозом, курс євро в банках перебуватиме в межах коридору від 48,30 до 49,95 гривні, а в обмінниках - від 48,35 до 49,80 гривні. Він зазначив, що, як і всі останні тижні, євро залишиться основним інструментом для спекуляцій.

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