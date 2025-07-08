Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 49,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 8 липня, подорожчав на 7 копійок і становить 41,99 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 49,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,39 гривні, а євро - за курсом 48,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок залишився на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 8 липня, також не змінився і складає 49,51 гривні.

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НБУ встановив 8 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,80 грн/дол., тобто гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 49,03 грн, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,70 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,65 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,45 грн/євро, а курс продажу - 49,27 грн/євро.

При цьому вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка складає 108 322 долари. У гривні її ціна сьогодні склала 4 525 570 грн.

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