Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,16 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 1 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,00 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 22 копійки, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 42,16 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 21 копійку, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,98/39,00 грн/дол., євро – 42,10/42,12 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 29 березня, залишився на попередньому рівні – 39,50 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 42,95 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 3 копійки – до 39,42 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,30 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 7 копійок і складає 42,93 грн/євро (курс продажу – 42,75 грн/євро).

Вас також можуть зацікавити новини: