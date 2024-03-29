Продати долар можна в середньому за курсом 39,05 грн, євро – 42,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 29 березня, залишився на попередньому рівні – 39,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,05 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 42,95 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,30 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 3 копійки – до 39,42 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,30 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 7 копійок і складає 42,93 грн/євро (курс продажу – 42,75 грн/євро).

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Національний банк України встановив на п’ятницю, 29 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,22 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,37 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

У квітні на валютному ринку варто очікувати ледь не щоденні зміни курсів (як в бік зростання, так і в бік їхнього зменшення), але без загрози для ринку, тобто зміни не виходитимуть за межі прогнозованих коридорів, прогнозує начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

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