Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,37 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 29 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,22 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,37 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,23/39,26 грн/дол., євро – 42,41/42,42 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 28 березня, зріс на 5 копійок і становить 39,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні, в свою чергу, знизився на 5 копійок і складає 43,05 грн за євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 28 березня, залишився на попередньому рівні – 39,50 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні також не змінився і складає 43,00 грн за євро.

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