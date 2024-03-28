За операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод в євро наблизилася до 50%.

Національний банк може вже в недалекому майбутньому розглянути доцільність переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки гривні. Про це йдеться в повідомленні за результатами першого з початку повномасштабного вторгнення засідання Ради оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України.

Зазначається, що валютна структура угод на валютному ринку України підтверджує статус долара США як основної курсоутворюючої валюти. Водночас у сегменті операцій банків з клієнтами частка угод в євро в загальному обсязі ще з довоєнних часів має тенденцію до зростання. Зокрема, за операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод в євро упритул наблизилася до 50%.

"Продовження цієї тенденції з урахуванням євроінтеграційних прагнень України може вже в недалекому майбутньому актуалізувати питання доцільності переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

А на нинішньому етапі, як відзначили зовнішні члени Ради оверсайту, учасники ринку вже відчувають потребу в розрахунку індикатора довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12 годину.

Курс валют в Україні

Національний банк України встановив на четвер, 27 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,23 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 11 копійок, порівняно з учорашнім показником.

Щодо євро національна валюта також подорожчала. Так, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,44 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 25 копійок, порівняно з курсом середи.

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