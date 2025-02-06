Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,98 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 7 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,49 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 17 копійок.

Щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 42,98 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 43 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,45/41,48 грн/дол., євро – 42,96/42,98 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 6 лютого подешевшав на 5 копійок і становить 41,90 гривні за долар. Водночас курс євро в банку зріс на 15 копійок і складає 43,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,30 гривні, а євро – за курсом 42,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що з кінця січня валютний ринок перебуває в стані "курсової ремісії", що позначається незначними різноспрямованими коливаннями в межах коридору 41,65-42,3 гривні за долар без будь-якого загострення чи неочікуваного тиску "нових" обставин.

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