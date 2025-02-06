Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,02 грн, євро – 43,86 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четверга, 6 лютого, подешевшав на 5 копійок і становить 41,90 гривні за долар. Водночас курс євро в банку сьогодні зріс на 15 копійок і складає 43,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,30 гривні, а євро – за курсом 42,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 42,02 гривні. В свою чергу курс євро при оплаті карткою сьогодні, 6 лютого, складає 43,86 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 6 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,66 гривні за долар, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,41 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 29 копійок.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що курс долара в Україні до кінця цього тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,40 до 42,30 гривні за долар, а в обмінниках фінансових компаній - від 41,50 до 42,20 гривні за долар.

Курс євро, за прогнозом експерта, у банках коливатиметься в межах коридору купівлі та продажу від 42,80 до 44,30 гривні за євро, а в обмінниках фінансових компаній - від 43,20 до 44,20 гривні.

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